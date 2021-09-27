Депутат Гутенев прокомментировал итоги выборов в Германии

В Госдуме рассказали о будущем «Северного потока-2» при новом правительстве ФРГ Фото: EAST NEWS

«Северный поток – 2» крайне выгоден для самой Германии. Это понимают многие прагматично настроенные политики страны. А значит с приходом к власти социал-демократов ситуация с проектом газификации может значительно улучшится. Такое мнение выразил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

«Теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия «Альтернатива для Германии», а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики», - цитирует депутата Lenta.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы в бундестаг оказались настоящей катастрофой для преемников Ангелы Меркель. Ее однопартийцы показали на голосовании наихудший результат за всю историю. При этом лидерами оказалась партия социал-демократов. Представители СДПГ уже заявили, что в вопросах внешней политики будут делать ставку на диалог с Россией, передает Пятый канал.