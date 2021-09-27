Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире27 сентября 2021 13:16

Депутат Гутенев прокомментировал итоги выборов в Германии

Политик уверен, что результаты голосования положительно скажутся на «Северном потоке – 2»
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Госдуме рассказали о будущем «Северного потока-2» при новом правительстве ФРГ

В Госдуме рассказали о будущем «Северного потока-2» при новом правительстве ФРГ

Фото: EAST NEWS

«Северный поток – 2» крайне выгоден для самой Германии. Это понимают многие прагматично настроенные политики страны. А значит с приходом к власти социал-демократов ситуация с проектом газификации может значительно улучшится. Такое мнение выразил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

«Теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия «Альтернатива для Германии», а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики», - цитирует депутата Lenta.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы в бундестаг оказались настоящей катастрофой для преемников Ангелы Меркель. Ее однопартийцы показали на голосовании наихудший результат за всю историю. При этом лидерами оказалась партия социал-демократов. Представители СДПГ уже заявили, что в вопросах внешней политики будут делать ставку на диалог с Россией, передает Пятый канал.