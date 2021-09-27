«Ъ»: Минфин РФ одобрил новую схему изменения накопительных пенсий

«Ъ»: Минфин РФ одобрил новую схему реформы накопительных пенсий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов поддержало идею о трансформации «замороженной» накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). В кабмине обсуждают очередную реформу накопительных пенсий, стимулы для добровольного перехода россиян в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование.

Как передает «Коммерсант», в ходе совещания министра финансов Антона Силуанова ведомство дало принципиальное согласие на трансформацию накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования предусматривалось несколько концепций или трансформации в НПО. Первая из них была в виде индивидуального пенсионного капитал (ИПК), в рамках которого все застрахованные лица становятся участниками системы, начиная делать соответствующие взносы в размере от 0% до 6% от зарплаты. В 2019 году была выдвинута идея гарантированного пенсионного плана (ГПП), которая основана на полной добровольности участия.

На данный момент речь идёт о концепции с условным названием «План Б», который говорит о стандартизированной схеме НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, который переведен из ОПС. При этом права собственности на накопительную часть передаются россиянам, и их не будут заставлять вступать в стандартизированную схему. Перевод обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему по желанию застрахованных граждан будет базироваться на договорных отношениях с НПФ.

Глава Минфина попросил доработать вопросы о сумме налоговых вычетов, софинансировании, а также начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. Окончательное решение по данному вопросу примет правительство.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов считает, что поддержка идеи налогового вычета вкупе с софинансированием дают шанс на удачный перезапуск системы.