Производители Липецкой области представили свои товары на международной выставке «Индустрия детских товаров»

Фото: липецкаяобласть.рф

Международная выставка «Индустрия детских товаров» прошла в московском «Экспоцентре» в двадцать шестой раз. Её участниками стали компании из полутора десятков стран. Россию представляли производители товаров для детей и подростков из 26 регионов страны. Всего в выставке приняли участие более полутысячи компаний.

На протяжении вот уже более чем четверти века это ежегодное мероприятие становится местом для деловых встреч экспертов рынка по производству, продвижению, продажам и развитию индустрии детских товаров. В выставке принимают участие представители предприятий, которые изготавливают высококачественную продукцию для детей и те, кто эти товары реализует оптом и в розницу.

Участие в выставке квартета липецких компаний, которые представляли малый и средний бизнес региона, организовал "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" («ЦПЭ Липецкой области»). На коллективном стенде региона показали свои новинки ООО «Компания Игрушки», ИП Орехова, ИП Лутовинова (НаследникЪ Выжанова) и ООО «Кружевной край». Делегацию представителей липецкого бизнеса возглавляла вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты, руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова.

Фото: липецкаяобласть.рф

На выставке липчане представили высококачественную продукцию, а также сами познакомились с ассортиментом детских товаров, которые производят конкуренты из нашей страны и из зарубежья. В ходе переговоров с потенциальными партнерами представители липецкого бизнеса заключили ряд выгодных долгосрочных контрактов на поставки своей продукции.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал благополучные для местных производителей результаты участия в выставке: «Малый и средний бизнес имеет огромный потенциал развития, это путь к повышению благосостояния каждого человека. В Липецкой области разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».