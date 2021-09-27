Обзор BadComedian на российский фильм "Чернобыль" заблокирован в 68 странах

Обзор российского блогера на "Чернобыль" заблокировали в 68 странах

Обзор Евгения BadComedian Баженова на российский фильм "Чернобыль" с Данилой Козловским заблокирован в десятках стран. Об этом блогер рассказал в своем Telegram-канале.

По данным портала polsy.org.uk, видео недоступно для зрителей из 68 стран, включая Исландию, Данию и Италию. В России видео не заблокировано.

Как сообщил Баженов, обзор заблокировали по требованию стримингового сервиса Netflix, которому принадлежат права на показ "Чернобыля". Жалобы также поступали от компаний MPI Media и CPRAgency. Кроме того, блогер раскритиковал продюсера киноленты Александра Роднянского.

Однако Роднянский появился в комментариях к посту Баженова в Instagram и опроверг информацию о причастности к блокировке обзора. Также он пообещал выяснить, кто заблокировал видео и по какой причине.

Напомним, двухчасовой обзор BadComedian вышел в середине прошлой недели. В видео блогер указал на ляпы и грубые фактологические ошибке в фильме, а также бессмысленные и нелепые диалоги. По состоянию на 27 сентября, видео набрало более 9,7 миллионов просмотров и более 860 тысяч лайков.