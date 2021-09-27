Венгрия и "Газпром" подпишут долгосрочный контракт на поставку газа

Контракт касается поставок газа в обход территории Украины Фото: REUTERS

Венгрия договорилась с "Газпромом" о подписании долгосрочного контракта на поставку газа. Документы по сделке будут оформлены в ближайшее время, пишет Reuters.

Контракт касается поставок газа в обход территории Украины. Ожидается, что министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто и глава российского газового гиганта "Газпром" Алексей Миллер официально подпишут новое долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию позже в понедельник, 27 сентября. Документ будет подписан в Будапеште, после приглашения сторон со стороны министерства иностранных дел Венгрии.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет поддержал газопровод "Северный поток - 2". Однако он заявил также о необходимости дать "геополитические" гарантии о транзите газа через Украину.