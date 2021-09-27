Гиперзвуковая ракета США на испытаниях показала результат в пять раз выше скорости звука

Это первое успешное испытание ракеты такого типа с 2013 года Фото: REUTERS

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Это примерно 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, сообщают в Пентагоне.

По данным Агентства по продвинутым разработкам (ВФКЗФ) при штаб-квартире Минобороны США, ракета была создана компанией Raytheon и запущена с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.

Как сообщают в Пентагоне, это первое успешное испытание ракеты такого типа с 2013 года. Военным удалось сделать все, что они задумывали - от интеграции ракеты до крейсерского полета.

Напомним, что DARPA непосредственно разрабатывает и способствует разработке новых технологий, которые потенциально можно использовать в военных целях.

Как ранее писал сайт kp.ru, РКЦ "Прогресс" приостановил проектирование сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую в перспективе планировали использовать для полетов на Луну.