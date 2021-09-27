Юристы объяснили, как получить компенсацию за холодные батареи дома и на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начался отопительный сезон, но батареи включили не у всех. За такое неудобство можно получить компенсацию.

По нормативам, температура внутри помещения тоже должна соответствовать определённым нормативам. В период отопительного сезона в квартире она не может опускаться ниже 18 градусов и превышать 22 °С. Для угловых помещений другие нормы: от 20 до 24 градусов.

- Если хотя бы в одном помещении температура ниже указанных показателей или батареи вовсе остаются холодными, то можно требовать перерасчет у управляющей компании, - комментирует Life управляющий партнёр юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев.

Бывает и так, что отопление отключается по техническим нуждам. Это тоже предусмотрено нормативами. В месяц перерыв суммарно не может превышать 24 часа. При этом максимальный единовременный перерыв зависит от температурного режима в помещении. Если в комнате +12 тепла, то перерыв в отоплении может достигать 16 часов. Если +10 – не более 8 часов; +8 – до четырех часов.

- За подобные простои управляющая компания должна делать перерасчеты в сторону понижения на 0,15% за каждый час, - говорит юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.

Рассчитывать на компенсацию за холод можно не только дома, но и на работе. Считается, что в офисных помещениях комфортная температура +22–24 градуса в холодное время года и +23–25 градусов в теплое. Если же показатели нарушаются, то работник вправе отказаться выполнять свои обязанности. Но при этом важно правильно уведомить работодателя.

- Нужно написать письменное заявление, иначе отсутствие на работе могут расценить неправильно, вплоть до увольнения по статье. Также можно обратиться в трудинспекцию. Отдельной компенсации за холод на работе не предусмотрено, но если сотрудник заболел, то можно через суд компенсировать расходы на лекарства и моральный вред, - советует партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.