Жертвами пожара в Самарской области стали трое детей

Последствия пожара Фото: Предоставлено очевидцами

В ночь на вторник, 28 сентября, в деревне Ольгино Безенчукского района Самарской области вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме, жертвами которого стали трое детей – две девочки и мальчик.

Очевидцы трагедии рассказали сайту kp.ru, что в квартире на первом этаже, где начался пожар, жила многодетная семья с шестью детьми, троих из них удалось спасти. Трое погибли.

Пожар произошел ночью в многоквартирном доме Фото: Предоставлено очевидцами

Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: микрорайон Безенчукский, населенный пункт Ольгино, ул. Ленина, дом 1, поступило на пульт дежурного в 00:16 по местному времени (23:16 понедельника, 27 сентября, мск). Пожарным удалось локализовать огонь к часу ночи (полночь по Москве), а через некоторое время его полностью потушили.

«В результате пожара погибли три ребенка (девочки 2020-го и 2014 года рождения и мальчик 2018 года рождения)», - говорится в сообщении спасателей.

В Самарской области погибли три ребенка при пожаре в многоквартирном доме Фото: Предоставлено очевидцами

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров, из дома были эвакуированы 24 жильца. Горящее здание тушили 36 человек, было задействовано 14 единиц техники.

Причины пожара выясняются.