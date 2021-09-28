Посольство России в Испании потребовало убрать с улиц провокационные баннеры с упоминанием русских девушек

Русская диаспора в Испании возмущена пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida. Фото: facebook/nuevavida

На днях на улицах разных городов Испании появились странные баннеры: на рекламных щитах размещено «меню» с расценками на путан с русскими именами. Оказывается, это «социальная реклама» некоммерческой организации Nueva Vida, которая таким образом решила привлечь внимание к проблеме проституции. Возмущены и испанцы, и русская диаспора.

Посольство России в Мадриде сочло такую «кампанию по борьбе с проституцией» недопустимой и потребовало убрать с улиц провокационные баннеры с упоминанием русских девушек.

«Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране», - говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook.

На автобусных остановках в Испании появились рекламные баннеры, где размещено «меню» с расценками на путан, обозначенных русскими именами. Фото: facebook/nuevavida

В димписсии сообщили, что российские дипломаты обращаются в «министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей», а также с представителями самой Nueva Vida «с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок».