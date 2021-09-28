Пентагон: Последний ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для США и союзников

Ранее Япония сообщила о новом запуске баллистической ракеты в Северной Корее Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что очередной ракетный запуск в Северной Корее не представлял непосредственной угрозы ни для Соединенных Штатов, ни для их союзников в регионе.

«Мы осведомлены о ракетном пуске и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не несет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», - цитирует ТАСС текст заявления Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Япония сообщила что КНДР снова запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Информация о новых ракетных испытаниях появилась в СМИ примерно одновременно с выступлением северокорейского постпреда при ООН на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат говорил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи или каких-либо других соседних стран.