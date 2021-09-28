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Экономика28 сентября 2021 8:23

Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября 2018 года

Цена ноябрьские фьючерсы нефти WTI тоже выросла на 0,85%
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября 2018 года

Цена нефти Brent превысила $80 впервые с октября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре впервые с октября 2018 года превысила отметку в 80 долларов. Об этом утром 28 сентября свидетельствуют данные торгов.

Так, на 7:20 по мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, а ноябрьские - на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель. Этот показатель превышен впервые с 23 октября 2018 года.

Тем временем, цена ноябрьские фьючерсы нефти WTI тоже выросла на 0,85%, сырье подорожало до 76,09 доллара за баррель.