Цена газа в Европе впервые превысила 1 000 долларов за тысячу кубов Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник, 28 сентября, впервые превысила отметку в 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Напомним, цена газа в Европе била рекорды несколько дней подряд, после чего начала терять в цене, однако позже вновь пошла вверх и начала устанавливать новые рекорды. Специалисты заявляют, что такие изменения стоимости связаны с заявлениями о маленьких запасах голубого топлива в европейских хранилищах, а также отказом «Газпрома» увеличить продажи и закачку в хранилища перед запуском газопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого объявили в минувшую пятницу, 10 сентября.