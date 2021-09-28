Уральский подросток угрожал в соцсетях расправиться с городскими школами

Свои посты подросток иллюстрировал снимками с оружием Фото: Иван ВИСЛОВ

16-летний подросток из города Заречный Свердловской области выкладывал в социальных сетях посты с угрозами в адрес школ родного города. Свои записи подросток сопровождал иллюстрациями с оружием и амуницией. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В своих постах школьник называл себя «чистильщиком» и выступал с угрозами, на которые обратили внимание преподаватели, сообщившие о поведении подростка в органы правопорядка.

Сразу после этого полицейские отправились домой к школьнику, однако никаких противозаконных предметов в его квартире обнаружено не было. Как выяснилось, все фотоснимки нарушитель общественного спокойствия брал в сети, дома оружия у него не оказалось.

Сейчас стражи порядка проводят тщательную проверку по данному инциденту, ее итоги, как оценка произошедшего, станут известны позже.

Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского университета, жертвами преступления стали шесть человек, 47 пострадали. После этого на безопасность в учебных учреждениях стали уделять пристальное внимание.