Уральский подросток угрожал в соцсетях расправиться с городскими школами

Свои посты подросток иллюстрировал снимками с оружием
Фото: Иван ВИСЛОВ
16-летний подросток из города Заречный Свердловской области выкладывал в социальных сетях посты с угрозами в адрес школ родного города. Свои записи подросток сопровождал иллюстрациями с оружием и амуницией. Об этом пишет портал TagilCity.ru.
В своих постах школьник называл себя «чистильщиком» и выступал с угрозами, на которые обратили внимание преподаватели, сообщившие о поведении подростка в органы правопорядка.
Сразу после этого полицейские отправились домой к школьнику, однако никаких противозаконных предметов в его квартире обнаружено не было. Как выяснилось, все фотоснимки нарушитель общественного спокойствия брал в сети, дома оружия у него не оказалось.
Сейчас стражи порядка проводят тщательную проверку по данному инциденту, ее итоги, как оценка произошедшего, станут известны позже.
Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского университета, жертвами преступления стали шесть человек, 47 пострадали. После этого на безопасность в учебных учреждениях стали уделять пристальное внимание.