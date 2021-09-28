ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 российских регионах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в 18 российских регионах 48 подпольных оружейников. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, отметив, что у задержанных изъято 149 единиц огнестрельного оружия.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», - приводит ТАСС сообщение ЦОС.

Как уточняется, спецоперация проводилась в сентябре этого года в Москве, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Липецкой, Новосибирской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Ростовской, Пензенской, а также Смоленской и Тверской областях.

Как отмечается, была приостановлена деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия.

В ходе обысков у задержанных изъяли девять пистолетов-пулеметов, семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), 66 пистолетов и револьверов, 67 карабинов, винтовок и ружей. Кроме того, было обнаружено шесть ручных гранат, свыше 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 24 взрывателя и детонатора, а также 20 м огнепроводного шнура и более 12 тыс. патронов различного калибра.