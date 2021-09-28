Медведев допустил возможность запрета в России иностранных соцсетей

Медведев заявил о необходимости реагировать на нарушения со стороны IT-гигантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости реагировать на нарушения западных IT-гигантов российского законодательства. Политик отметил, что такие компании порой начинают вмешиваться в политическую жизнь страны, что, конечно, не должно оставаться безнаказанным.

«Реагировать можно по-разному. На самом деле, можно реагировать при помощи закона, у нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности», - заявил Медведев в интервью RT.

Также политик добавил, что с 1 января 2022 года в России вводится обязательная регистрация представительств иностранных цифровых компаний, где количество участников превышает 500 тысяч пользователей.

«Я думаю, что это норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране. И они должны будут подчиняться этим решениям», — отметил Медведев.

Напомним, ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев уже заявлял, что в России готовится пакет законов, который предусматривает ужесточение требований к цифровым гигантам, передает телеканал «360».