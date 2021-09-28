Дмитрий Медведев назвал трехдневное голосование в период пандемии единственным правильным решением

Медведев заявил, что трёхдневное голосование в период пандемии неизбежно. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в период пандемии проводить голосование в один день – просто невозможно.

«Мне кажется, что трёхдневное голосование — сейчас это императив, иначе невозможно. До тех пор, пока будет продолжаться пандемия, длительное голосование, трёхдневное допустим, абсолютно неизбежно. И ничего плохого в этом нет», — заявил политик в интервью RT.

Также Дмитрий Медведев добавил, что пока не знает, останется ли система трехдневного голосования и после пандемии, он отметил, что сам считает такой подход правильным и удобным.

«Я уж не говорю про те развитые демократии, как бы мы их ни характеризовали, типа Соединённых Штатов Америки, которые голосуют обычно по месяцу. И почему-то это считается нормальным. Поэтому три дня в этой ситуации абсолютно необходимый и в то же время достаточный срок», — добавил Медведев.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России прошли выборы в Госдуму. По итогам голосования, в нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий, при этом конституционное большинство сохранилось за «Единой Россией», передает телекнал «360».