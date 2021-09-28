Медведев: для экс-президента было бы не очень правильно избираться в Госдуму

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для бывшего президента было бы «не очень правильно» избираться в Государственную думу или претендовать на место спикера парламента.

Медведев сообщил, что в начале своей карьеры мечтал заниматься законотворчество в Госдуме, но его судьба распорядилась иначе, и сначала он стал главой государства, а затем занял пост премьер-министра.

Как отметил замглавы Совбеза, работа в Госдуме требует согласования интересов, а также достижения компромиссов между разными людьми и фракциями, а вестись такая работа, по его словам, должна, «не опираясь на прежние должности».

«Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется - во всяком случае сейчас, - что для бывшего главы государства это не очень правильно В силу вполне понятных причин», - заявил он в интервью RT.

По его словам, у бывшего главы государства не так много возможностей для продолжения карьеры. Он указал на то, что в ряде стран бывшие президенты не занимают никаких госдолжностей, а занимаются общественной или образовательной деятельностью.