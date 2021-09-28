Лукашенко: референдум по редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года

Александр Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля следующего года. Такое заявление во вторник, 28 сентября, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что работа по конституционному строительству должна стать основой «для консолидации белорусского общества».

«Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству … заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года», - приводит «Белта» слова белорусского президента, сказанные в ходе расширенного заседания профильной комиссии.

Как заявил Лукашенко, новую Конституцию делают для белорусского народа. «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции думайте о своих детях. Потому что им жить», - заявил он, указав на то, что Конституцию необходимо совершенствовать, «как бы хороша она ни была», поскольку «процессу совершенствования нет предела».