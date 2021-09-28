Дмитрий Медведев прокомментировал отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на российские выборы

Медведев прокомментировал отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в России. Политик отметил, что этот поступок был попыткой заранее дискредитировать голосование россиян.

«Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — заявил Медведев в интервью RT.

При этом политик отметил, что ранее в условиях пандемии коронавируса БДИПЧ ОБСЕ планировали направить в Россию порядка 500 наблюдателей.

«Мы им сказали: «Ребята, ну это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте». Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего, или Цезарь, или никто. Ну раз так, значит никто», — рассказал Медведев.

Напомним, ранее стало известно, как распределились места в Госдуме нового созыва. Всего в нижнюю палату парламента прошли восемь партий, конституционное большинство мандатов досталось «Единой России», пишет «Свободная пресса».