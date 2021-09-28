Михаил Дегтярев встретился с лауреатом Нобелевской премии Риккардо Валентини

По словам Риккардо Валентини, сельское хозяйство сейчас — наиболее важная отрасль в мире. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровск приехал выдающийся итальянский ученый, лауреат Нобелевской премии Риккардо Валентини. В краевом центре исследователь провел лекцию для студентов, а также встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Встреча состоялась в Хабаровском государственном университете экономики и права. Темой лекции стала - зеленая экономика, декарбонизация, чистая энергия, агробиотехнологии.

Риккардо Валентини присоединился к Научному центру мирового уровня «Агротехнологии будущего» в июне 2021 года. Ученый работает в качестве ведущего специалиста по направлению IT-систем агроэкологического мониторинга.

- Очевидно, что зеленая экономика на ближайшие несколько десятков лет станет основополагающим направлением в развитии современной цивилизации. В этой связи отрадно отметить, что именно Хабаровский край и университет экономики и права становится центром притяжения мировой элиты, способной на высоком уровне решать глобальные проблемы человечества. В свою очередь правительство края уже сегодня готовит принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета и планирует передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиологического хаба, - отметил, обращаясь к участникам лекции, Михаил Дегтярев.

Также губернатор выразил уверенность, что именно такой подход позволит осуществить Хабаровскому краю мощный рывок не только в сфере научных исследований, но и станет важным импульсом развития и системы образования и сельского хозяйства и целого ряда новых высокотехнологических отраслей хозяйства края на основе зеленой идеологии.