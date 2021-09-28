Охотский торговый порт в Хабаровском крае модернизируют

Благодаря модернизации грузооборот порта вырастет со 120 до 400 тысяч тонн в год. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Охотский торговый порт в Хабаровском крае ожидает крупная модернизация. Соответствующее решение было принято губернатором края Михаилом Дегтяревым по итогам инвестиционного совета 9 сентября.

Охотский торговый порт как резидент войдет в ТОР «Николаевск». Модернизация предприятия планируется в период с первого квартала 2022 года по первый квартал 2025 года.

- Заявленный объем инвестиций для реализации проекта по модернизации порта - более 140 миллионов рублей. Благодаря этому появится 16 новых рабочих мест, - прокомментировал Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Он также отметил, что все необходимые документы для внесения изменений в постановление правительства РФ о ТОР уже переданы в Минвостокразвития.

Охотский торговый порт – самый старый на Дальнем Востоке. Однако причалы порта не обновлялись уже более 30 лет. Из-за этого снизился грузопоток. Если не принять меры по модернизации, то порт не сможет принимать необходимые для жизни района объемы грузов, в том числе даже уголь северного завоза.