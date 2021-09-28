«Проект, нацеленный на новую экономику»: Александр Моор считает, что Тюменский кампус объединит все вузы региона

Фото: Правительство Тюменской области

Концепцию межуниверситетского кампуса в контексте развития городской среды в областной столице обсуждают участники проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета.

«ЧТО ДАЛЬШЕ?»

«В двадцатом веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса. Мы его очень эффективно эксплуатируем, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии. - Но при этом понимаем, что на дальнем горизонте эффект от этого имиджа будет сокращаться. Что дальше? Будущее у города появится, когда в нем будет создана собственная, особая социокультурная и интеллектуальная среда. Мы это осознаем и работаем в данном направлении, меняя город. Сейчас настало время все отдельные изменения и усилия объединить в общий интеграционный проект».

Тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий, поставил задачу глава региона. Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности.

ТОЧКА КОНЦЕНТРАЦИИ ТАЛАНТОВ

Александр Моор подчеркнул, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно. Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. «Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику», – сообщил губернатор.

Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса, считает глава города Руслан Кухарук. «Мы изменим город, потому что привычные пространства обретут совершенно иные смыслы и наполнение. Наша областная столица привлекательна для развития креативных индустрий. Это подтверждают выводы Федерального агентства стратегических инициатив. Тюмень заняла четвертое место среди российских городов по вкладу креативной экономики в валовой региональный продукт», – отметил он.

В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления «Сколково» Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.

Напомним, создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России Владимир Путин. Кампусы станут точками концентрации талантов, интеллектуального обмена, генерации новых смыслов и идей.