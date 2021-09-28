Аналитик назвал причины невостребованности электрокаров в России

Названы причины невостребованности электрокаров в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рынок электромобилей в России пока слабо развит, поэтому у невостребованности электрокаров есть множество разных причин. Такое мнение выразил аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов, комментируя концепцию правительства по развитию электрического автомобильного транспорта.

«Огромные расстояния, температуры, плюс, бензин у нас намного дешевле. Есть много факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно переходили [на электротранспорт]. И еще более существенный момент — полное отсутствие инфраструктуры», — цитирует эксперта Lenta.ru.

Эксперт отметил, что поддержать переход на электромобили могли бы новые льготы на импортные авто.

«Если появится определенный парк электромобилей, то это создаст стимул к дальнейшему развитию инфраструктуры», — добавил Беспалов.

При этом специалист выразил мнение, что на первом этапе для создания необходимой инфраструктуры может потребоваться государственное финансирование.