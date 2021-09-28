Экономист дал совет, куда вложить 200 тысяч рублей, чтобы приумножить сумму Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Экономист Андрей Колганов дал совет, куда стоит вложить 200 тысяч рублей, чтобы приумножить сумму накоплений. Все зависит от целей человека и его дохода. Если есть желание делать взносы регулярно, то это один вопрос. Есть ведется речь о всей сумме накоплений – то другой.

Прежде всего стоит помнить, что вложения и подушка финансовой безопасности - это разные суммы. если первые прогорят, что деньги на "черный день" должны быть в безопасном месте.

- Если доходы невелики и накопить крупную сумму сложно, то лучше не рассматривать никаких рискованных инструментов. Самым верным решением будет поместить деньги в банк под проценты, - говорит экономист.

Доход от таких инвестиций будет небольшой, но зато стабильный и можно быть уверенным, что деньги не «сгорят». Такие инструменты, как криптовалюты, конечно, принесут больше прибыли, если все сложится успешно.

Подобные инструменты, как и фондовые рынки, требуют особого опыта, которого у большинства россиян нет.

- Опыт стоит значительно дороже, чем обучение. Если вы не готовы потерять какую-то сумму, обжигаясь на своих ошибках, то не стоит туда лезть, - добавил эксперт в беседе с NEWS.ru.

А вот облигации федерального займа стоит рассмотреть, как безопасный вариант вложения средств. Процент по ним выше, чем по банковским вкладам, но существуют свои «хлопоты» при попытке продать эти активы.