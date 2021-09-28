Полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская полиция заблокировала приемную первого заместителя председателя Центрального комитета партии КПРФ Ивана Мельникова, где хранятся материалы для подачи исков с требованием об отмене итогов голосования в Госдуму РФ на некоторых избирательных участках столицы. Об этом сообщил депутат от КПРФ Сергей Обухов.

«Московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова блокирована полицией. Сотрудников приемной не выпускают. Здесь хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования», - заявил парламентарий.

Как передает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Госдумы седьмого созыва от КПРФ Юрий Синельщиков заявил о том, что сейчас истекают сроки по подаче жалобы, и в связи с этим «ее срочно надо доделать».

«Подошли полицейские, которые попытались проникнуть в помещение, их не пустили. Они пытались открыть дверь, но без применения особой силы … мне сказали, что они хотят осмотреть помещение, я им разъяснил, что у них нет на это законных прав. Потом - версия другая, что они хотят побеседовать с Биджевым», - рассказал депутат

По словам Синельщикова, Биджев и Геращенко считают, что правоохранители «пытаются помешать своевременной подготовке жалобы». «Может, кого-то задержат, может, нет», - предположил он, уточнив, что на данный момент полицейские находятся у двери общественной приемной.

Ранее Обухов подал иск в Мосгорсуд с требованием отменить итоги голосования в 205-м Преображенском округе столицы, а ранее Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ Михаила Лобанова, который оспаривал итоги голосования по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197. Члены КПРФ говорят о проблеме с системой электронного голосования в Москве, и готовят подать новые иски об отмене итогов выборов.