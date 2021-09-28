Синоптики назвали регионы, где до конца недели ожидаются метели

Синоптики рассказали, в каких регионах на неделе выпадет снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу текущей недели в европейскую часть России, наконец, придет долгожданное «бабье лето», а вот на Уране и в Сибири уже началась полноценная репетиция зимы.

«Здесь уже прошли снегопады и отмечались зимние проявления непогоды: например, Томск сковала гололедица», - цитирует сообщение синоптиков «Российская газета».

Кроме того снег уже обрушился на Пермь и Башкирию, Южный Урал и Предуралье. Причиной холодной погоды стал мощный антициклон, охвативший северную часть Евразии.

«Сегодня один из таких вихрей накроет Прибайкалье и юг Красноярского края, а другой продолжит засыпать снегом Челябинскую и Курганскую области», - обещают синоптики.

При этом в центральной части России погода понемногу налаживается. В Москве и Москвой области воздух во вторник, 28 сентября прогреется до 14 градусов. В регионе будет дуть слабый северо-восточный ветер, осадков не ожидается, передает РИАМО.

При этом в ближайшие ночи по области ожидаются заморозки. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о минусовых температурах в ночи на среду и на четверг, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».