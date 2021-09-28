СК РФ возбудил уголовное дело против Навального за создание экстремистской организации Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом заведено на Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил Следственный комитет РФ.

Как уточняется, уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ «создание и руководство экстремистским сообществом» в отношении Навального, Волкова, Жданова, а также иных лиц, и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ «участие в экстремистском сообществе» в отношении Соболь, Албурова, Гимади, Зеленского, Мулюкова, Шаведдинова, и других лиц.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения», - говорится в заявлении СК РФ.

Отмечается, что с этой целью в период с 2014 по 2021 год руководители и участники экстремистского сообщества «систематически проводили на территориях субъектов РФ несогласованные публичные мероприятия», где призывали «к экстремистской и террористической деятельности».

СК РФ также заявляет, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе вовлечения новых участников и финансирования, были созданы восемь некоммерческих организаций-фондов и коммерческие организации. Кроме того, указывается, что с целью пропаганды работали сайты «Штабов Навального»**, ФБК*, собственный канал Навального на YouTube, а также соцсети Twitter, Instagram, Facebook и другие.

* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России