Бывший пресс-секретарь Трампа: экс-президент США намеренно пытался казаться более жестким с Путиным

Бывший пресс-секретарь Трампа: экс-президента США намеренно пытался казаться более жестким с Путиным Фото: REUTERS

Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа, в своих мемуарах заявляет, что американский лидер намеренно пытался казаться более жестким в отношении со своим российским коллегой Владимира Путина в ходе их встречи в Японии в 2019 году.

Как передает издание Washington Post со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении копию книги, Гришэм пишет в своих мемуарах о том, что видела, как глава Белого дома наклонился к российскому лидеру и сказал ему, что будет вести себя с ним немного жёстче. «Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете», - добавил Трамп.

Лиз Харрингтон, представитель Трампа, назвала Гришэм «рассерженным бывшим сотрудником», а ее книгу она считает «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье» бывшего президента США.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», должна выйти 5 октября этого года, и рассказывает о её работе в Белом доме, экс-президенте США, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп.