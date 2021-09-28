В Тюмени открыли новую поликлинику на 500 посещений в смену

Фото: Правительство Тюменской области

Сегодня в Тюмени начался прием в филиале городской поликлиники № 5, который расположен по адресу: ул. Вьюжная, 6а. Общая площадь поликлиники составляет 14 410 кв. м. Прогнозируется, что к филиалу поликлиники будет прикреплено 75 000 человек, в том числе взрослого — 60 000 человек, детского — 15 000 человек. Поликлиника сможет принимать 500 человек в смену.

Обратим внимание, что строительство поликлиники стартовало в апреле 2019 года, а о таких планах четырьмя годами ранее говорил тогда губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Ныне полпред УФО Владимир Якушев обозначил, что, несмотря на пандемийное время, необходимо создать полноценную инфраструктуру микрорайонов, куда заселяются переселенцы с районов Крайнего Севера.

В начале месяца как один из социальных медицинских объектов запускаемую поликлинику осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюмень активно растёт, расширяется территория города. И мы должны развивать всю социальную инфраструктуру. В регионе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие пять лет. Она предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих медучреждений в городах и сельской местности. Две новых поликлиники нам предстоит построить в Тюменском районе, будем строить их и в новых районах города», — подчеркнул Александр Моор.

28 сентября во взрослом отделении организован прием 5 врачей-терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога, доврачебный кабинет, кабинет неотложного приема, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет ЭКГ, фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ, кабинет флюорографии и рентген-кабинет, кабинет дентальных снимков.

«На следующих этапах в филиале запустится стоматология, дневной стационар, отделение медико-социальной помощи, реабилитации и профилактическое отделение, расширится педиатрическая и терапевтическая помощь и др. Безусловно, сейчас еще могут быть какие-то сбои — всё новое, формируется новая команда, но мы рассчитываем на поддержку приписного населения — на обратную связь, чтобы вносить корректировки. А также, что в дальнейшем жители будут гораздо больше уделять внимания профилактике и приходить в новое комфортное, красивое здание, в том числе, на диспансеризацию, чтобы предотвратить необходимость посещения для лечения», — отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.