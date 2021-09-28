Ростуризм ожидает увеличения потока туристов на российские курорты в 2021 году

Пока неизвестно, достигнет ли туристический поток в 2021 году допандемийных показателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростуризм ожидает, что итоги летнего туристического сезона на российских курортах в 2021 году будут позитивными. В ведомстве прогнозируют рост туристического потока в сравнении с показателями 2019 года.

Предварительные итоги того, как россияне отдохнули на отечественных курортах летом, подвела глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы ожидаем от 10 до 20% плюс к показателям лета 2019 года", - цитирует Догузову ТАСС.

Пока неизвестно, достигнет ли туристический поток в 2021 году показателей, которые имел до пандемии коронавируса. Однако ранее в Ростуризме говорили, что это вполне вероятно.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 сентября первый за почти шесть лет самолет вылетел из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. В 7:09 борт египетской авиакомпании Air Cairo оторвался от взлетной полосы Пулково. Отправление чартера произошло с 4-часовой задержкой. Авиасообщение с Египтом было прервано после катастрофы над Синаем в 2015 году, в которой погибли 224 человека.