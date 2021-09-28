Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в ходе антитеррористической операции

По факту случившегося Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб при исполнении обязанностей. Проводя спецмероприятие по поиску лиц, причастных к террористической деятельности, он был убит выстрелом из ружья.

Как сообщает КГБ республики на своем сайте, сотрудник Комитета отрабатывал адреса, где могут находиться причастные к терроризму преступники. В одной из квартир жилого дома в Минске подозреваемый в соответствующих преступлениях человек открыл по правоохранителям огонь из ружья.

Отмечается, что злоумышленник стрелял на поражение и сотрудник КГБ был смертельно ранен. Преступника, которого в ведомстве называют особо опасным, уничтожили ответным огнем.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Как ранее писал сайт kp.ru, КГБ Белоруссии направил в США запрос по делу о госперевороте в стране. Американские учреждения юстиции попросили найти фигурантов дела и допросить их.