Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве не состоялось из-за России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека, которое должно было пройти в Варшаве в понедельник, 27 сентября, не состоялось из-за того, что Россия якобы блокирует его проведение.

По эго словам, это мероприятие в польской столице должно было стать «крупнейшей конференцией по правам человека в Евразии», однако российская сторона предприняла некие действия, помешавшее провести встречу.

«К сожалению, заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека», - приводит слова Блинкена ТАСС.