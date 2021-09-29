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Политика29 сентября 2021 6:39

Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве не состоялось из-за России

По словам госсекретаря США, российская сторона якобы блокирует проведение «крупнейшей конференции» по этому вопросу в Евразии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека, которое должно было пройти в Варшаве в понедельник, 27 сентября, не состоялось из-за того, что Россия якобы блокирует его проведение.

По эго словам, это мероприятие в польской столице должно было стать «крупнейшей конференцией по правам человека в Евразии», однако российская сторона предприняла некие действия, помешавшее провести встречу.

«К сожалению, заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека», - приводит слова Блинкена ТАСС.