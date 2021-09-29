Минфин обяжет работающих из-за рубежа россиян платить НДФЛ Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минфин планирует внести корректировки в действующие правила налогообложения физических лиц. Всего будет внесено 12 изменений. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Одно из новшеств коснется россиян, живущих за рубежом и работающих на российские копании. Планируется обязать компании выплачивать НДФЛ за таких специалистов.

- Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации, - говорится в документе.

Руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян пояснил «Известиям», что в настоящий момент граждане, которые проводят в России менее 183 дней в году и трудятся удаленно на российские компании, этого не делают.

Нововведения также коснутся выигрышей в букмекерских конторах-налог будут удерживать с любого выигрыша. Сейчас минимальный порог от 15 тысяч рублей.

АСВ обяжут передавать в ФНС информацию о выплаченных процентах по вкладам в случае ликвидации банка. ПФР будет сообщать ведомству сведения о владельцах маткапитала, налоговая планирует тщательнее следить за использованием госсредств.

Планируется также расширить список получателей налоговых льгот. В ведомстве намерены увеличить до 24 лет предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет. Речь идет о случаях, когда наследники проходят обучение очно.

Так же у россиян появится возможность отказаться от налогового вычета при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически произведенных расходов. Лимиты будут ограничены определенными суммами.

Ранее в ведомстве предложили повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет не направляли дивиденды больше, чем инвестировали. Увеличение составит 5 процентов - с 25 до 30 п.п., сообщает ФАН.