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Политика29 сентября 2021 9:19

Правительство РФ не поддержало проект об отчетности чиновников за предметы роскоши

Проект также предлогал сокращение периода исчисления совокупного дохода
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство РФ не поддержало проект об отчетности чиновников за предметы роскоши

Правительство РФ не поддержало проект об отчетности чиновников за предметы роскоши

Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве РФ не поддержали проект закона, который был инициирован депутатом от партии КПРФ Валерии Рашкиной, и обязывает чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается, - говорится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

В документе отмечается, что чиновнику необходимо предоставлять сведения о покупке предметов роскоши, произведений искусства и антиквариата, если общая их стоимость превышает его совокупный доход.

Законопроект также предлагал сократить до двух лет период исчисления совокупного дохода должностного лица, а также супруга или супруги, учитываемого при контроле за расходами. На сегодняшний день соответствующий период составляет три года.

Правительство в свою очередь указал на то, что в проекте не определены предметы роскоши, что в итоге может усложнить правоприменительную практику, а сокращение периода исчисления дохода в кабмине назвали необоснованным.