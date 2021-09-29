Правительство РФ не поддержало проект об отчетности чиновников за предметы роскоши Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве РФ не поддержали проект закона, который был инициирован депутатом от партии КПРФ Валерии Рашкиной, и обязывает чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается, - говорится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

В документе отмечается, что чиновнику необходимо предоставлять сведения о покупке предметов роскоши, произведений искусства и антиквариата, если общая их стоимость превышает его совокупный доход.

Законопроект также предлагал сократить до двух лет период исчисления совокупного дохода должностного лица, а также супруга или супруги, учитываемого при контроле за расходами. На сегодняшний день соответствующий период составляет три года.

Правительство в свою очередь указал на то, что в проекте не определены предметы роскоши, что в итоге может усложнить правоприменительную практику, а сокращение периода исчисления дохода в кабмине назвали необоснованным.