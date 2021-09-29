Все государственные электронные системы в Хабаровском крае под защитой – Михаил Дегтярев

Все атаки на критическую инфраструктуру отбиваются – Михаил Дегтярев. Фото: правительство Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался по поводу информационной безопасности региональных государственных электронных систем. Соответствующее заявление глава края сделал по итогам совещания по вопросам национальной безопасности в ДФО, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Южно-Сахалинске.

- У нас нарастает угроза информационной безопасности на Дальнем Востоке. Фиксируются атаки на критическую инфраструктуру. Они все отбиваются. Мы защищены. Если говорить про наш регион, то в Хабаровском крае все государственные электронные системы под защитой, - заявил Михаил Дегтярев.

С точки зрения открытого информационного пространства, то только за прошлый год на Дальнем Востоке несколько тысяч сайтов и сообщений в соцсетях заблокированы по решению правоохранителей и надзорных органов. В них содержались призывы к экстремистской, террористической деятельности, несанкционированным акциям. Государство будет наращивать свои усилия в этом направлении.

- Нашим гражданам рекомендую пользоваться исключительно достоверными источниками информации. Не верить фейкам. И внимательно относиться к защите своих персональных данных, - резюмировал глава региона.