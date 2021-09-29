Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене

Суд постановил арестовать Илью Сачкова на два месяца Фото: Александр ГЛУЗ

Лефортовский районный суд постановил арестовать основателя компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца, сообщает ТАСС.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября", - констатировали в суде.

Бизнесмена подозревают в госизмене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Накануне в московском офисе компании прошли обыски. Информацию об этом подтвердили в Group-IB.

Компания занимает одну из ведущих позиций в областях разработки решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты компании Group-IB обнаружили мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники крали личные данные у пользователей Facebook. Масштабная атака на Facebook Messenger была зафиксирована в 84 странах мира, в том числе в России.