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Происшествия29 сентября 2021 11:22

Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Суд постановил арестовать Илью Сачкова на два месяца

Суд постановил арестовать Илью Сачкова на два месяца

Фото: Александр ГЛУЗ

Лефортовский районный суд постановил арестовать основателя компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца, сообщает ТАСС.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября", - констатировали в суде.

Бизнесмена подозревают в госизмене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Накануне в московском офисе компании прошли обыски. Информацию об этом подтвердили в Group-IB.

Компания занимает одну из ведущих позиций в областях разработки решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты компании Group-IB обнаружили мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники крали личные данные у пользователей Facebook. Масштабная атака на Facebook Messenger была зафиксирована в 84 странах мира, в том числе в России.