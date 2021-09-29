Экс-глава МИД Японии станет новым премьер-министром

Фумио Кисида избран председателем правящей партии Японии Фото: REUTERS

Бывший глава министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида избран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Процедура голосования транслировалась на сайте ЛДП.

За Кисиду проголосовали 257 из 427 депутатов. Его оппонент – экс-глава Минобороны государства Таро Коно – набрал 170 голосов.

Благодаря этому Кисида получит пост председателя ЛДП и станет сотым премьер-министром Японии.

Выборы состоялись в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял должность год назад в связи с отставкой Синдзо Абэ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Абэ подал в отставку в конце августа 2020 года из-за проблем со здоровьем. Во время пресс-конференции в Токио 28 августа он выразил сожаления о том, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с российской стороной.