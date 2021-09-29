Аналитик рассказал, что ждет рубль в ближайшие дни

Аналитики рассказал, что скажется на росте рубля сильнее цен на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильнее, чем цены на нефть, на рубль сейчас влияют фондовые биржи Америки. Такое мнение выразил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«В первой половине сентября цена марки Brent существовала тихо в коридоре 71-74 доллара за баррель. Зато фондовые биржи Америки, да и Европы, уверенно росли как на дрожжах. И рубль чувствовал себя куда увереннее, чем сейчас, когда нефть в моменте успела перевалить за 80 долларов. Столь дорогая нефть не очень впечатлила рубль. Но стоило пойти вниз биржевым индексам Америки, как рубль начал планомерно терять в стоимости», - цитирует эксперта «Российская газета».

Специалист также добавил, что дальнейший курс рубля во многом будет завесить от новых колебаний на фондовых биржах.

«В итоге пару доллар/рубль прибьет к концу недели ветрами с фондовых бирж Америки либо в район 72 рублей, если S&P 500 успеет основательно вернуться к росту. Либо в район 73,5-74 рублей, если еще один виток коррекции на Уолл-Стрит так и останется неотыгранным до конца недели», - считает аналитик.

Напомним, в начале недели эксперты назвали валюты с высоким потенциалом роста. Так, в рейтинг растущих валют попали чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк, передает телеканал «360».

Добавим, ранее социологи узнали, как россияне предпочитают хранить свои сбережения. Оказалось, что треть имеющих накопления вкладывает деньги в недвижимость, а еще 31% считают лучшим вариантом открыть банковский вклад, передает «Свободная пресса».