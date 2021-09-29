Документы на регистрацию препарата против коронавируса "Мир-19" подадут к концу 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует подать документы на регистрацию препарата против коронавирусной инфекции «Мир-19» после окончания второй фазы клинических исследований к концу текущего года. Такое заявление в среду, 29 сентября, сделала глава агентства Вероника Скворцова.

«По сегодняшней регламентации, с учетом эпидемии, возможна регистрация после хорошо проверенных, высоко достоверных результатов первой и второй фазы», - приводит «Интерфакс» слова главы агентства, сказанные в ходе открытия центра технологий и микрофабрикации в Одинцово.

Скворцова отметила, что вторую фазу исследований собираются завершить к концу 2021 года.

Напомним, ФМБА получило патент на «Мир-19» в апреле текущего года. Утонялось, что препарат можно вводить ингаляционно или через нос, а название расшифровывается как «малая интерферирующая РНК». Он безопасен для человека, а также не влияет на геном и иммунитет.