Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции Фото: пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими Турцию летом этого года.

«Хочу выразить благодарность: большое спасибо за помощь в борьбе с пожарами, благодарю от имени народа и всей страны. К сожалению, в ходе этой борьбы погибли российские и наши сотрудники. Хочу выразить соболезнования. Друг познается в беде», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи.

Турецкий лидер также отметил, что в отношениях двух стран наблюдается развитие, несмотря на некоторый спад. Он выделил особое значение совместных шагов Москвы и Анкары в решении сирийского кризиса, а также подчеркнул, что российские туристы по-прежнему предпочитают отдыхать в Турции.

Как писал сайт kp.ru, 14 августа 2021 российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в турецком Кахраманмараше. На борту находились восемь человек, пять из которых российские военнослужащие и три турецких гражданина. Все они погибли.https://www.kp.ru/online/news/4401146/