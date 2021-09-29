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Общество29 сентября 2021 14:30

Губернатор Василий Орлов: В Приамурье до 2022 года установят 49 видеокамер для обнаружения лесных пожаров

Они помогут оперативно тушить возгорания
Ксения БОРОДИНА
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Губернатор Василий Орлов проверил работу региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Василий Орлов проверил работу региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области с 20 сентября действует особый противопожарный режим. С начала 2021 года лесные пожары в регионе бушевали на площади в 81 тысячу гектаров: это вдвое меньше, чем в прошлом году. Оперативно реагировать на возгорания пожарным службам помогает современная техника. До 2022 года в лесах Приамурья будут установлены 49 камер для раннего обнаружения возгораний, сообщил губернатор области Василий Орлов.

Сейчас на территории региона уже работают 8 таких устройств, установленных по системе «Лесохранитель». Они передают сигнал в режиме онлайн. В случае возгорания координаты места поступают в диспетчерские службы, далее данные используются наземными службами.

Губернатор Василий Орлов 29 сентября проверил работу региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы.

- На сегодняшний день общая численность лесопожарной группировки составляет 950 человек и 445 единиц техники. Для дополнительного оснащения амурских лесхозов в рамках нацпроекта «Экология» за счет федерального бюджета приобретено 25 единиц техники, ещё семь единиц будет поставлено в течение месяца, - рассказал глава Амурской области. - С начала пожароопасного сезона 2021 года взята в работу система «Лесохранитель» и уже хорошо себя зарекомендовала. Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видео камер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания.

Кроме того, специалисты диспетчерской службы Амурской области ведут космический мониторинг лесных пожаров. Данные о возгорании поступают со спутника, обновляясь каждые 10 минут, и передаются в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.