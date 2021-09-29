CNN закрыла свою страницу в Facebook в Австралии из-за комментариев

В CNN огорчены, что им не позволили закрывать комментарии Фото: REUTERS

CNN стала первой международной медиакомпанией, отключившей страницу в социальной сети Facebook в Австралии после решения Верховного суда страны об ответственности СМИ за содержание комментариев под их публикациями в социальных сетях. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Представитель CNN выразил сожаление, что администрация социальной сети не пошла им навстречу, дав возможность отключать возможность комментирования под публикациями.

Напомним, Верховный суд Австралии 8 сентября 2021 года постановил, что СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев под их публикациями в социальных сетях.

Решение суда было принято в связи с иском австралийца Дилана Воллера, которого возмутило содержание комментариев под публикациями в соцсети Facebook на страницах нескольких крупных медиакомпаний страны. Он обвинил их в клевете об условиях содержания заключенных в австралийских тюрьмах.

В результате Верховный суд страны признал правоту Воллера, так как "открыв свои страницы в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении всех сведений, в том числе размещенных третьими лицами, являясь их публикаторами".