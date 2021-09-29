В Турции мужчина ходил со спасательным отрядом пока не узнал, что ищут его Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувший вторник, 28 сентября, в Турции 50-летний мужчина по имени Бейхан Мутлу, которого считали пропавшим без вести, несколько часов подряд помогал спасательному отряду искать в лесу самого себя.

Сообщается, мужчина проводил время со своими приятелями недалеко от города Инегёль. Отмечается, что он много выпил и решил пойти в лес, из которого не вернулся, а его друзья в итоге забили тревогу, вызвав спасателей и полицию для поисков пропавшего.

Как передает издание Ladbible, слухи об исчезновении Бейхана быстро распространились по окрестностям, и местные жители пришли на помощь поисковой группе в надежде, что так смогут быстрее найти пропавшего. Через несколько часов блуждания по лесу спасатели начали выкрикивать имя пропавшего и вдруг услышали, как кто-то из поискового группы крикнул: «А кого мы вообще ищем? Я же здесь».

Выяснилось, что разыскиваемый мужчина находился в спасательной группе и все это время искал себя вместе с остальными. В итоге полицейские отвезли Бейхана домой, после чего всю ночь провели за написанием отчета о странном поисковом вечере.