Украина продлила запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии Фото: REUTERS

Запрет на экспорт электроэнергии из России и Белоруссию продлен Украиной до 1 ноября 2021. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия страны, осуществляющая государственное регулирование в энергетике и ЖКХ (НКРЭКУ).

По информации «Укринформа», с конца мая по конец сентября 2021 Национальная комиссия не получил ни одного обращения с просьбами возобновить поставки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества. Действующий запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии должен был закончиться 1 октября 2021.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая Национальная комиссия Украины ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Ранее к регулятору с такой просьбой обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В апреле 2020 года Киев уже приостановливал импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии коронавируса. В январе 2021 из-за проблем с генерацией регулятор отменил право аннулировать аукционы по закупкам энергии, и в итоге трейдеры смогли вернуться к поставкам из соседних государств.