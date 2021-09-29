Белорусская "Комсомолка" обратилась к своим читателям в соцсетях

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован по решению Министерства информации республики Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Белорусская "Комсомолка" обратилась к своим читателям после того, как в среду, 29 сентября, доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован по решению Министерства информации республики.

Редакция издания попросила прощения за сложившуюся ситуацию и отметила, что всегда работала в русле сбалансированной информационной политики, максимально учитывая весь тематический спектр информационного поля Беларуси.

Уважаемые читатели!

Редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии» продолжает разбираться в ситуации, сложившейся вокруг сайта kp.by. Отметим, что на данный момент редакция не получила официального уведомления об ограничении доступа к ресурсу. При этом мы готовы устранить нарушения, выявленные в нашей публикации государственными органами.

Наша редакция действует в русле сбалансированной информационной политики, максимально учитывая весь тематический спектр информационного поля Беларуси.

Журналисты «КП» всегда работали для того, чтобы доносить максимально полную информацию до своих читателей, стараясь быть при этом первыми среди коллег.

Таковы реалии журналистской работы.

Нам жаль, что этот принцип работы привел к появлению текста, вызвавшего негативную оценку.

И особо хотим подчеркнуть: в редакционной политике «Комсомольской правды» в Белоруссии» нет цели создавать напряжение в обществе. Этой цели ни один из сотрудников издания никогда не преследовал и не преследует.

Тем более, когда речь идет о трагедии, повлекшей за собой гибель людей. Тем паче сложно подобрать верные слова сочувствия, когда сотрудник органов охраны государственной безопасности не вернулся с работы в семью, к ребенку…

Редакция приносит свои искренние соболезнования.

С уважением, редакция белорусской «Комсомолки».