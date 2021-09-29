МВД выдворит нелегальных мигрантов, не успевших до 30 сентября 2021 встать на учет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел России подтвердило планы депортировать из страны нелегальных мигрантов, которые не успели встать на учет дог 30 сентября 2021.

Как сообщила ТАСС начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, сегодня в России находятся порядка 7 миллионов мигрантов, однако только незначительная часть их являются нелегальными. По ее словам, в период пандемии коронавируса вопрос о правовом статусе урегулировали более миллиона приезжих, и для них срок пребывания продлевается до 30 декабря этого года.

Как писал сайт kp.ru, в 2021 году обладателями российского гражданства стали более 500 тысяч человек. Как сообщили в МВД, запрос иностранцев российское гражданство постоянно растет. Большинство желающих получить гражданство – это жители юго-востока Украины, а также граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана.