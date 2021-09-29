Матвиенко призвала Роскомнадзор принять жесткие меры в связи с блокировкой YouTube-каналов RT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роскомнадзор должен занять жесткую позицию в отношении западных IT-корпораций, блокирующих контент российских СМИ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запрет немецких Youtube-каналов Russia Today.

«Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры – у нас инструментарий достаточный», – сказала журналистам спикер Совфеда.

Матвиенко предложила также российским компаниями не размещать рекламу на платформах IT-гигантов, нарушающим свободу слова. Как отметила председатель верхней палаты парламента, если «рубль серьезно ударит по карману» этих компаний, возможно, они станут «вести себя по-другому». Спикер Совфеда подчеркнула, что ситуация с блокировкой каналов RT в YouTube «нарушает свободу информации и противоречит всем мыслимым и немыслимым европейским конвенциям».

«Они обязаны исполнять наше законодательство, они обязаны считаться с нашими правилами», – заявила она.

Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если Youtube-каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что блокировка немецких Youtube-каналов RT – это грубое нарушение законодательства РФ.