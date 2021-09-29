Экс-замглавы Минпросвещения Ракову подозревают в причастности к хищению 50 миллионов рублей

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: другой источник.

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ракова, будучи замглавы Минрпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств на реализацию госконтрактов Фондом новых форм развития образования. Сумма договоров составляла более 150 миллионов рублей. Как уточнил собеседник агентства, экспертизы обнаружили в контрактах «признаки фальсификации отчетной документации по двум научным изысканиям».

Во вторник, 28 сентября, в доме у Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Отмечается, что бывшей чиновнице может грозить грозить до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей.