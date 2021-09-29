На Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранных болельщиков

Иностранцы не смогут попасть на соревнования Фото: REUTERS

В Международном олимпийском комитете рассказали о правилах продажи билетов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В МОК отметили, что посмотреть за соревнованиями смогут только жители Китая.

По данным пресс-службы Комитета, иностранцы не смогут попасть на соревнования, они будут доступны только для местных болельщиков - так же, как было на летних Олимпийских играх в Токио. Однако даже китайские болельщики должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, чтобы попасть на трибуны. Сами меры пока неизвестны, они будут сформированы позднее, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в следующем году пройдут в Пекине, представили девиз соревнований. Главным лозунгом пекинских Игр-2022 стала фраза «Вместе ради общего будущего».