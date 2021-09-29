В ПФР разъяснили, кто может получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, кто может получить единовременную выплату их средств пенсионных накоплений. Отмечается, что рассчитывать на услугу могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.

Получить все средства пенсионных накоплений за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 года рождения. Условие для этого - граждане должны были быть официально трудоустроены с 2002 по 2004 годы, а их работодатель должен был платить страховые взносы.

Также воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. При этом не важно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде. Однако в случае накопительной пенсии услуга единовременной выплаты недоступна, пишет Российская газета.

Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста 55 и 60 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Такое заявление во вторник, 28 сентября, сделал российский президент Владимир Путин, отметив, что средства заложены в бюджет.